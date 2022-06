Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz wird im Juli verhandelt - Mercedes-Benz-Aktie verliert

Der Termin finde am 12. Juli in Stuttgart statt, teilte das Gericht am Montag mit.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft Mercedes-Benz im Kern eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und will Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten. Im vergangenen Jahr reichte er deshalb eine Musterfeststellungsklage ein.

"Wir halten die in Dieselklagen gegen uns geltend gemachten Ansprüche für unbegründet", teilte eine Sprecherin des Konzerns auf Anfrage am Montag mit. Das gelte auch für die Musterfeststellungsklage.

Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,64 Prozent tiefer bei 61,90 Euro.

/rwi/DP/nas

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com