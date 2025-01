Tesla: Jetzt drängt die Zeit

Marc O. Schmidt-Kolumne

Lange Zeit gehörte der Markt für Elektroautos Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) fast ganz allein. Inzwischen drängen immer mehr Konkurrenten auf den Markt.

Für den Elektrowagenbauer ist es damit an der Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Neben autonom fahrenden Autos gehören dazu unter anderem humanoide Roboter oder Energiespeichersysteme.

Tesla-freundliche Regulierungen erwartet

Die Wahl Donald Trumps hatte die Tesla-Aktie regelrecht in die Höhe schießen lassen. Dafür hat unter anderem die Nähe von Konzernchef Elon Musk zu US-Präsident Donald Trump und den Republikanern gesorgt.

Hinzu kommt der Umstand, dass Republikaner als besonders unternehmensfreundlich im Hinblick auf das Thema Regulierungen angesehen werden. Am Markt wird daher erwartet, dass diese Tesla in Bezug auf den Bereich Autonomes Fahren keine Steine in den Weg legen werden.

Schließlich will Tesla das Geschäft mit Robotaxis endlich auf den Weg bringen. Bis dahin wird man aber noch da sein oder andere Elektroauto verkaufen müssen.

Steigender Konkurrenzdruck für Tesla

Nach dem ersten Quartal war bereits klar, dass 2024 für Tesla in Bezug auf den Verkauf von Elektroautos ein schwieriges Jahr werden dürfte. So kam es, dass erstmals überhaupt auf Gesamtjahressicht ein Absatzrückgang vermeldet wurde. 2024 lag die Zahl der Auslieferungen bei 1.789.226, nach rund 1,81 Millionen ausgelieferten Autos in 2023.

Im Schlussquartal 2024 wurden bei 459.445 produzierten Autos 495.570 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Damit lag man ein wenig unter den Markterwartungen. 2025 wird die Situation nicht einfacher. Der Konkurrenzdruck steigt, insbesondere auf dem wichtigen chinesischen Markt.

Neue Herausforderungen für Tesla

Dort konnte man 2024 einen Absatzsprung um 8,8 Prozent auf ein Rekordhoch von mehr als 657.000 ausgelieferten Fahrzeugen verbuchen. Bill Russo, Gründer und CEO von Automobility, ist jedoch der Ansicht, dass Tesla „Schwierigkeiten“ habe, mit den einheimischen Konkurrenten Schritt zu halten und ein „begrenztes und veraltetes Produktportfolio“ haben würde. Dies sagte er gegenüber CNBC.

Auch der Handelsstreit der USA mit China könnte die Lage für Tesla in China erschweren. „Die Handelsschranken würden chinesische Autohersteller dazu zwingen, Käufer im eigenen Land und in den kleineren, freundlicheren ausländischen Märkten zu finden, was den Druck auf Teslas Verkäufe in China und weltweit erhöhen würde“, sagt Sam Fiorani, Vizepräsident von AutoForecast Solutions gegenüber CNBC.

Tesla bleibt ein „Top-Pick“

Die gute Nachricht für Tesla ist der Umstand, dass der Konzern abseits des Verkaufs von Elektroautos einiges an Potenzial hat. Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas erhöht daher das Kursziel für die Tesla-Aktie von 400,00 auf 430,00 US-Dollar und stuft das Papier weiterhin mit „Overweight“ ein.

2025 sollte aus Analystensicht das Jahr sein, in dem sich die Wertschätzung des Marktes für die einzigartige Kombination von Teslas Fähigkeiten erhöht. Dabei könnten die relativ bekannten Herausforderungen des Marktes für Elektrofahrzeuge mithilfe anderer Wachstumsfaktoren aufgefangen werden.

Autos seien zwar immer noch wichtig, aber die These der „verkörperten KI“ sei die treibende Kraft für die Aufwärtsbewegung der Tesla-Aktie. Laut Analystenmeinung besitzt Tesla einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil in diesen bestehenden und neu entstehenden Branchen, die die KI geschaffen hab. Die Tesla-Aktie bleibt ein „Top-Pick“.

Mein Fazit

Trotz der positiven Aussichten in Bereichen wie Elektroautos oder Autonomes Fahren sollte die Tesla-Aktie nach der jüngsten Rekordjagd etwas überteuert sein. Gleichzeitig gehört das Papier weiterhin zu den besten Möglichkeiten, um als Anleger auf die Mobilität der Zukunft zu setzen.

Wer das Einzelaktien-Risiko vermeiden und nicht nur auf Tesla, sondern stattdessen auf die positive Kursentwicklung eines ganzen Aktienkorbs von Unternehmen setzen möchte, die in den Bereichen E-Mobilität, Akkus oder in der Lithium-Förderung aktiv sind, kann sich das Indexzertifikat (WKN: DA0AAU / ISIN: DE000DA0AAU2) auf den E-Mobilität Batterie Index anschauen.

Weiter zum vollständigen Artikel bei Marc O. Schmidt

Weiter zum vollständigen Artikel bei Marc O. Schmidt

The post Tesla: Jetzt drängt die Zeit first appeared on marktEINBLICKE