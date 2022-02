Bayer-Aktie schlussendlich stärker: Bayer will anscheinend Testosteron-Geschäft veräußern

Dank des medizinischen Fortschritts, besserer Diagnosen und des demografischen Wandels wächst der Weltgesundheitsmarkt rasant. Wie Sie als Anleger an diesem Megatrend teilhaben können, erfahren Sie im

GO

Heute im Fokus

Russland-Sanktionen beschlossen: DAX schließt im Minus -- Munich Re schlägt Erwartungen -- Rio Tinto mit Rekordergebnis -- Uniper, Bayer, Virgin Galactic, Henkel im Fokus

EU-Gericht weist Schadenersatzklage von UPS in Milliardenhöhe ab. Facebook führt TikTok-Kopie Reels weltweit ein. Pfizer startet Auslieferung von COVID-19-Medikament Paxlovid in Deutschland. HENSOLDT durchbricht Gewinnschwelle. HOCHTIEF will restlichen Teil von CIMIC übernehmen - weniger Dividende. Inflation steigt im Euroraum im Januar auf neues Rekordhoch.