VW-Aktie leichter: Volkswagen benennt sich in den USA doch nicht in "Voltswagen" um

Ein Sprecher des DAX -Konzerns erklärte, dass die Ankündigung in den USA nicht ernst zu nehmen sei. "Es wird keine Namensänderung geben", sagte ein Volkswagen -Sprecher in Wolfsburg. Das Ganze sei als Marketing-Gag, quasi als verfrühter April-Scherz zu verstehen gewesen, mit dem der Konzern in den USA Werbung für sein erstes vollelektrisches Auto, den ID4, machen wollte. VW wollte niemanden in die Irre führen, ergänzte der Sprecher.

Die Verwirrung entstand, als die VW-Kommunikationsabteilung in den USA kurzzeitig einen Entwurf der Pressemitteilung auf der Webseite des Unternehmens veröffentlichte. Der Entwurf wurde allerdings von Journalisten registriert, was eine regelrechte Flut von Online-Nachrichten und Tweets auslöste. In den USA wollten sich Sprecher von VW zu diesem Zeitpunkt nicht dazu äußern. Später veröffentlichte VW in den USA die Mitteilung dann wieder vollständig auf der US-Webseite - was darauf hindeutete, dass die Namensänderung tatsächlich geplant ist.

Zurück in Deutschland hieß es dann aber von VW gegenüber dem Wall Street Journal, dass die Namensänderung nicht ernst genommen werden sollte. "Es wird keine Namensänderung geben", verlautete aus Wolfsburg.

Für die Vorzugsaktie von Volkswagen geht es am Mittwoch via XETRA zeitweise um 0,48 Prozent nach unten auf 239,40 Euro.

