Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 95,68 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 95,68 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 95,18 EUR. Bei 95,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 245.774 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,35 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 17,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,26 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 75,46 Mrd. EUR eingefahren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

