Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 96,36 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 96,36 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 121.592 Aktien.

Bei einem Wert von 116,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,75 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2024 auf bis zu 78,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach unten.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,26 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,80 EUR aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,56 Mrd. EUR im Vergleich zu 75,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,61 EUR je Aktie belaufen.

