MARKT USA/An Wall Street dürfte Rekordjagd auslaufen

Der Aktienterminmarkt deutet am Donnerstag eine wenig veränderte Handelseröffnung an der Wall Street an. Damit dürfte die Rekordjagd des Vortages zum Stillstand kommen, die nach positiven KI-Schlagzeilen erneut aufgeflammt war. Doch könnte ein geopolitischer Unsicherheitsfaktor wegfallen und so die Risikoneigung unter Anlegern befeuern, was dann zu weiter steigenden Aktienindizes führen könnte. Denn im Nahen Osten wurde ein bedeutender Schritt in Richtung Frieden gemacht. Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf die Umsetzung der ersten Phase eines Friedensplans geeinigt, in der die Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln vorgesehen ist. Auch die Hinweise auf einen Waffenstillstand in Gaza verdichten sich. Doch von Euphorie kann keine Rede sein. Der Goldpreis steigt nach der jüngsten Rally nicht mehr weiter, auch die Ölpreise kommen nur moderat zurück. "Der Gazakrieg war zuletzt kein großes Börsenthema mehr, daher reagieren Anleger auch mit Bedacht auf die Schlagzeilen", erläutert ein Händler.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 06:57 ET (10:57 GMT)