MARKT USA/Hoffnung auf Ende des Zollstreits dürfte Börse weiter stützen

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollstreits dürfte die US-Börsen auch am Freitag stützen. Der S&P-Future zeigt sich vorbörslich gut behauptet. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein Handelsabkommen mit Großbritannien verkündet hat, rückt nun China stärker in den Blick. Am Wochenende wird der US-Finanzminister Scott Bessent in der Schweiz mit dem chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zusammenkommen. Alle Augen seien auf China gerichtet, heißt es dazu von Capital Advisors. Die Hälfte der Handelsprobleme hänge mit China zusammen, die andere Hälfte mit dem Rest der Welt.

Wer­bung Wer­bung

Wichtige Konjunkturdaten sind für Freitag nicht angekündigt. Dafür muss der Markt Quartalsausweise einiger Unternehmen verarbeiten. Unter anderem hat Expedia im ersten Quartal eine schwächere Nachfrage nach Reisen in und aus den USA als erwartet verzeichnet. Dieser Trend wird sich nach Einschätzung von CEO Ariane Gorin fortsetzen. Die Expedia-Aktie sackt vorbörslich um über 9 Prozent ab.

Der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent Lyft hat dank höherer Nutzerzahlen die Gewinnzone erreicht, was der Aktie zu einem Plus von 7,6 Prozent verhilft.

Pinterest machen einen Satz von 13,5 Prozent, nachdem das Unternehmen mit dem Umsatz die Erwartungen von Analysten übertroffen hat.

Wer­bung Wer­bung

Derweil hat der CEO von Microchip Technology das Ende des Abschwungs seiner Branche ausgerufen. Für die Aktie geht es um 10,5 Prozent aufwärts.

Besser als erwartet haben Cloudflare (+11%) und Trade Desk (+15%) im Quartal abgeschnitten. Die Zahlen von Coinbase lagen nur leicht über den Markterwartungen; die Aktie sinkt um 1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2025 06:22 ET (10:22 GMT)