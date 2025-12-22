DAX24.301 +0,1%Est505.756 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,73 +2,0%Gold4.418 +1,8%
MARKT USA/Jahresendrally dürfte weiterlaufen

22.12.25 12:19 Uhr

Die positive Stimmung an der Wall Street dürfte am Montag in die dritte Runde gehen. Die jüngst wieder entfachte Zinssenkungsspekulation im Zuge günstiger Daten treibt die Kurse weiter an. Der Aktienterminmarkt lässt einen freundlichen Handelsbeginn an der Wall Street vermuten. Wie sehr Anleger auf weiter fallende Zinsen setzen, zeigt sich am Rekordhoch bei Gold. Händler sprechen von fehlenden Impulsen so kurz vor Weihnachten, aber die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen 2026 halte die Jahresendrally am Laufen. Zudem kaufen Fondsverwalter besonders gut gelaufene Aktien, um sie in ihren Portfolios ausweisen zu können und diese attraktiver erscheinen zu lassen - das Phänomen ist als "Window Dressing" bekannt.

"Auch wenn sich der Markt in den letzten Wochen turbulent anfühlen mag, sind Aktien im Dezember bisher weitgehend in einer Spanne geblieben. Die saisonale Stärke zum Jahresende könnte genau der Katalysator sein, den wir brauchen, damit der Markt aus seiner engen Handelsspanne ausbricht", macht CIO Clark Bellin von Bellwether Wealth Anlegern Mut.

December 22, 2025 06:19 ET (11:19 GMT)