MARKT USA/Starker Jahresauftakt dürfte Durststrecke beenden

02.01.26 11:29 Uhr
DOW JONES--Die Rally im Technologiesekor an den asiatischen Börsen dürfte am Freitag eine Fortsetzung an der Wall Street finden. Die technologielastige Börse in Südkorea markierte zum Handelsende ein Rekordhoch, auch das Schwergewicht Samsung Electronics kletterte nach optimistischen Aussagen zur Kundenresonanz auf eine neue Chip-Generation auf ein Allzeithoch. Der Aktienterminmarkt in den USA deutet auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt hin, wobei die technologislastige Nasdaq noch deutlicher zulegen dürfte.

Damit dürfte eine viertägige Phase mit Gewinnmitnahmen zum Ende das alten Jahres enden. Am letzten Handelstag des Jahres an Silvester war die Stimmung etwas von wöchentlichen Arbeitsmarktdaten belastet worden, die überraschend positiv ausgefallen waren. Die starken Daten dämpften die Zinssenkungshoffnungen etwas und drückten so die Börse. Auf Jahressicht legte der Nasdaq-Composite angetrieben durch einen Boom bei KI-Investitionen um 20 Prozent zu, während S&P-500 und Dow-Jones-Index um 16 bzw. 13 Prozent anzogen.

Am Freitag erhalten Technologiewerte einen Schub aus China. Kunlunxin, die KI-Tochter des Internetkonzerns Baidu, trifft Vorbereitungen für einen Börsengang in Hongkong. Vorbörslich ziehen Baidu in den USA um 11,9 Prozent an. "Wir sollten nicht zu weit extrapolieren, da der erste Handelstag in jüngster Zeit ein unglaublich schlechter Indikator dafür war, wie sich der Rest des Jahres entwickelt. Tatsächlich begannen die Jahre 2023 bis 2025 jeweils mit einem negativen Handelstag für den S&P-500, bevor der Index dann einen zweistelligen Prozentjahresgewinn verzeichnete. Im Gegensatz dazu erreichte der Index im Jahr 2022 am ersten Tag ein Allzeithoch, bevor er in einen Bärenmarkt und sein schlechtestes Jahr seit 2008 fiel", erläutert Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank.

Aufmerksamkeit könnte sich auf Möbelaktien richten, nachdem US-Präsident Donald Trump in einer Ankündigung an Silvester geplante Zollerhöhungen auf Polstermöbel, Küchenschränke und Waschtische um ein Jahr verschoben hat. Die ursprüngliche Zollandrohung im August hatte die Aktien von Unternehmen, die Möbel importieren, auf Talfahrt geschickt. Nun klettern RH und Wayfair um 1,7 bzw. 1,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 05:30 ET (10:30 GMT)

