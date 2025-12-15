DAX24.312 +0,5%Est505.762 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +1,2%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.412 +1,7%Euro1,1748 +0,1%Öl60,75 -0,8%Gold4.342 +0,9%
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Profil
MARKT USA/Wall Street auf vorsichtigem Erholungskurs gesehen

15.12.25 12:07 Uhr

Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenschluss könnte sich die Wall Street am Montag etwas erholen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbegonn am Kassamarkt schließen. Damit dürfte die technologielastige Nasdaq aber nur einen kleinen Teil des Ausverkaufs wettmachen. Die Sorge vor einer KI-Blase und deren Platzen ist am Markt aber keineswegs ausgeräumt. "Die schwächsten KI-Aktien werden zunehmend abgestraft - anders als in der Zeit vor September, als alle KI-Aktien zusammen stiegen", merkt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank an.

In der letzten vollen Handelswoche des Jahres 2025 könnte es deutliche Schwankungen geben. Aufgrund des vorherigen Regierungsstillstandes werden einige Konjunkturdaten in der laufenden Woche verspätet angeliefert - so die Beschäftigungsberichte für Oktober und November am Dienstag. Gerade der Arbeitsmarkt liefert der US-Notenbank ganz entscheidende Argumente für den weiteren Zinspfad. Zum Wochenbeginn werden mit dem Empire State Manufacturing Index Daten aus dem Dezember und damit ganz aktuelle veröffentlicht. Zudem werden sich im Verlauf die Fed-Vertreter Stephen Miran und John Williams zu Wort melden.

Unterstützung für Aktien - insbesondere für die zinssensiblen Technologiewerte - kommt vom Rentenmarkt, wo die Renditen zuletzt deutlich angezogen hatten. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sprangen von Donnerstagmittag bis Freitagabend von rund 4,11 auf 4,19 Prozent. Nun fällt die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,17 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 06:08 ET (11:08 GMT)