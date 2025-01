Marktbericht aktuell

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agiert.

Bei 20.284,20 Punkten (-0,22 Prozent) startete der DAX in den Donnerstag. Danach blieb das Börsenbarometer lange Zeit unterhalb der Nulllinie, bis im weiteren Verlauf das Pendeln um den Vortagesschluss begann.

Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt damit nah: Der Leitindex erreichte es am 13. Dezember bei 20.522,82 Einheiten. Sein Rekord auf Schlusskursbasis liegt aktuell bei 20.426,27 Zählern.

Ruhiger Handel in Frankfurt - was macht Trump?

Der Handel verläuft bisher in ruhigen Bahnen, auch weil an der Wall Street wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter der Aktienhandel pausiert. Ob sich der designierte US-Präsident Donald Trump an diesem Trauertag mit verbalen Attacken zurückhält, die jüngst die Aktienmärkte bewegten, bleibt abzuwarten.

Am Freitag steht dann der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember auf der Agenda. Auch mit Blick auf diesen vermeintlich wichtigsten Termin herrscht Zurückhaltung.

Anleger in Zins- und Zollangst?

Inflations - und Konjunktursorgen sowie eine nachlassende Zinssenkungsfantasie haben laut den Marktstrategen der Helaba jüngst die Stimmung am Aktienmarkt getrübt. Für Verunsicherung sorgte am Vortag dann noch, dass Donald Trump möglicherweise per Notverordnungen seine Zollpläne durchsetzen will.

"Die Märkte scheinen im Vorfeld von Trumps bevorstehender Amtseinführung ein wenig unruhig zu werden, wobei der Ausverkauf von Staatsanleihen anhält", so Pepperston-Marktstrategen Michael Brown.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires