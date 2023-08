Börse Frankfurt: DAX verlässt Handel nach Rekorden am Vortag unter 16.300-Punkte-Marke

Marktbericht

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag nach seiner jüngsten Rekordjagd abwärts.

Für den DAX ging es an der Frankfurter Börse am Dienstag zu Beginn um 0,19 Prozent auf 16.414,79 Punkte ins marginale Minus. Im Verlauf vergrößerte sich der Verlust auf im Tagestief 16.275,58 Zähler. Er verließ das Handelsgeschehen letztlich 1,26 Prozent leichter bei 16.240,40 Punkten.

Der DAX hat am Dienstag seiner jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt. Nach den Hochs des deutschen Leitindex und anderer Börsenbarometer sowie angesichts der durchwachsenen Entwicklung an Asiens Märkten sei es wohl zu Gewinnmitnahmen gekommen, konstatierte Analyst Pierre Veryret vom Handelshaus ActivTrades.

Am Montag hatte der Leitindex den zweiten Handelstag in Folge mit 16.528,97 Punkten ein Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 1,9 Prozent abgeschlossen. Die Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone nährte die Hausse am Aktienmarkt.

Bilanzvorlagen im Anlegerfokus

Im Mittelpunkt blieb die Berichtssaison der Unternehmen. Am Dienstag legten unter anderem die DAX-Konzerne Covestro, DHL Group und Daimler Truck ihre Quartalszahlen vor, wobei letzterer schon vorab Eckdaten veröffentlicht hatte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX