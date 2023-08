DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen überwiegend im Plus -- TeamViewer wächst zweistellig -- Covestro macht weniger Gewinn -- Redcare erhöht Ausblick -- Hypoport, Daimler Truck im Fokus

Eine Vielzahl an Zahlenvorlagen dürfte am Dienstag für frische Impulse en masse sorgen. Unter anderem öffneten DHL , Covestro , Redcare , Daimler Truck oder auch TeamViewer vorbörslich ihre Bücher.

Nachlassende Zins - und Inflationssorgen dürften auch im neuen Monat August den deutschen Aktienmarkt stützen. Am letzten Juli-Handelstag markiert der DAX ein neues Rekordhoch bei 16.528,97 Punkten und knackte damit erstmals in seiner Geschichte die Marke von 16.500 Punkten.

Nach den äußerst starken Handelstagen der vergangenen Wochen scheinen sich europäische Anleger am Dienstag zunächst einmal etwas zurückhalten zu wollen. Weiterhin reden Marktteilnehmer von einer positiven Börsenstimmung, da sich ein Ende des Zinsstraffungszyklus anbahne. Unterdessen zeige sich die Konjunktur trotz einer nicht zu leugnenden Abkühlung in einer besseren Verfassung, als dies zuvor befürchtet worden war.

Auch konjunkturseitig wird es erst im Wochenverlauf interessant: Am Mittwoch mit dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP und den offiziellen Arbeitsmarktdaten für Juli am Freitag.

Auch in der neuen Woche hielten sich die US-Märkte von Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen stabil. Daneben stützten die Tatsache, dass in der laufenden Berichtssaison zahlreiche Unternehmen besser als erwartet abgeschnitten haben. Nachdem etwa die Hälfte der Unternehmen ihre Bilanzen vorgelegt haben, blieb die Nachrichtenlage am Montag unternehmensseitig noch recht dünn, Zahlen kamen eher aus der zweiten Reihe. Später in dieser Woche legen denn auch die Tech-Größen Amazon und Apple Zahlen vor.

Der Dow Jones Index startete minimal im Plus und bewegte sich in einer engen Range um die Nulllinie, bevor er 0,28 Prozent fester bei 35.560,19 Zählern in den Feierabend ging. Der technologielastige NASDAQ Composite ging derweil etwas stärker in die Sitzung und zeigte sich im Handelsverlauf stabil. Zu Handelsschluss stand er 0,21 Prozent höher bei 14.346,02 Einheiten.

Die Börsen in Fernost tendieren auch am Dienstag überwiegend stärker.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,87 Prozent auf 33.461,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,12 Prozent auf 3.294,98 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong zuletzt um marginale 0,01 Prozent auf 20.077,72 Indexpunkte sank.

Zwar geht es auch am Dienstag an den ostasiatischen Börsen überwiegend gen Norden, allerdings halten sich die Aufschläge in engeren Grenzen, als es noch am gestrigen Wochenstart der Fall war. Weiterhin sorgen die Hoffnungen auf ein chinesisches Stimulus-Programm für große Kursfantasie. Für weniger gute Stimmung im Reich der Mitte sorgte allerdings der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin". Dieser ging überraschend deutlich zurück (um 1,3 Zähler auf 49,2 Punkte), was anzeigt, dass sich die Stimmung in den Chefetagen in kleineren und mittleren sowie nicht staatlich dominierten chinesischen Industrieunternehmen weiter eingetrübt hat.

In Japan überwiegt derweil weiterhin eine optimistische Stimmung, zumal die Bank of Japan (BoJ) am Ende der vergangenen Handelswoche erneut keine Zweifel daran ließ, dass sie weiterhin den Kurs einer ultraliquiden Geldpolitik fahren wird.

