Caterpillar-Aktie stark gefragt: Caterpillar profitiert von besserer Nachfrage und höheren Preisen

Zweites Quartal

Der US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im zweiten Quartal dank einer höheren Nachfrage und gestiegener Verkaufspreise mehr verdient als erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 22 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar (15,8 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Irving (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn fiel mit 2,9 Milliarden Dollar fast 75 Prozent besser aus.

Trotz der schwächelnden Weltwirtschaft hatte Caterpillar zuletzt von einer stabilen Nachfrage für seine Maschinen profitiert. So sei an Endkunden mehr verkauft worden, und die Händler hätten ihre Lagerbestände an Ausrüstung für die Energie- und Transportbranche erhöht.

Der Konzern, der vor allem für seine Bagger bekannt ist, setzte auch im wichtigen asiatischen Markt wieder mehr ab, allerdings fiel das Plus gering aus. Vor allem Chinas Bauindustrie krankt noch immer an den Folgen der Immobilienkrise in dem Land.

Die Maschinen von Caterpillar sind für die Bau-, Bergbau- und Energiewirtschaft von entscheidender Bedeutung. Caterpillars Absatzzahlen werden deshalb als Indikator für die Entwicklung der Weltwirtschaft gesehen.

Die Caterpillar-Aktie liegt im NYSE-Handel zeitweise 7,10 Prozent im Plus bei 284,00 US-Dollar.

IRVING (dpa-AFX)