BP-Aktie dennoch höher: Niedrigere Ölpreise setzen BP unter Druck - Dividendenzahlung wird trotzdem erhöht

Ähnlich wie die Konkurrenz muss auch der britische Ölkonzern BP im zweiten Quartal weiter Abstriche machen.

Vor einem Jahr waren die Öl- und Gaspreise wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sehr hoch; inzwischen sind die Preise wieder deutlich gesunken. Damit lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von BP im zweiten Quartal bei knapp 2,6 Milliarden US-Dollar (2,4 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es mit 8,45 Milliarden Dollar noch deutlich mehr. Analysten waren zwar von einem starken Rückgang ausgegangen, hatten aber im Schnitt dennoch etwas mehr erwartet.

Inklusive Sondereffekte betrug der Gewinn zwischen April und Ende Juni knapp 1,8 Milliarden Dollar nach 9,26 Milliarden ein Jahr zuvor. Außerdem kündigten die Briten für die nächsten Monate einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an.

Dividendenzahlung wird erhöht

Der multinationale Energieriese hob seine Dividende von 6,006 Cents im Vorjahreszeitraum auf 7,72 Cents an und kündigte für das dritte Quartal einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar an, der bis zur Vorlage der Drittquartalszahlen abgeschlossen sein soll. Im vorangegangenen Quartal hatte BP 1,75 Milliarden Dollar für den Erwerbe eigener Aktien ausgegeben.

BP hält an seiner Vergütungspolitik fest, 60 Prozent des überschüssigen Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben, und rechnet in diesem Jahr mit Rückkäufen für insgesamt rund 4,0 Milliarden Dollar. Dabei bestehe die Kapazität, die Dividenden jährlich um 4 Prozent zu erhöhen, basierend auf der aktuellen Ölpreis-Prognose von rund 60 Dollar pro Barrel, teilte das Unternehmen mit. An der Börse London steigen die BP-Aktien zeitweise 2,14 Prozent auf 4,93 Pfund.

