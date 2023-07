NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie etwas stärker: BioNTech vollzieht Übernahme von KI-Unternehmen

InstaDeep

BioNTech hat die Anfang des Jahres angekündigte Übernahme des auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten britischen Unternehmens InstaDeep abgeschlossen.

Diese bislang größte Übernahme in der Firmengeschichte von BioNTech umfasst eine Zahlung von insgesamt rund 500 Millionen Euro in bar sowie BioNTech-Aktien und noch ausstehende erfolgsabhängige Zahlungen, wie das Mainzer Unternehmen am Montag mitteilte. BioNTech arbeitet nach eigenen Angaben schon seit 2019 mit InstaDeep zusammen und hatte sich im Januar 2022 im Zuge einer Finanzierungsrunde bereits an der in London sitzenden Firma beteiligt.

Die Übernahme bringt den Angaben zufolge rund 290 Beschäftigte in die BioNTech-Belegschaft. Die Übernahme sei Teil der Strategie, Kapazitäten in der von KI-gesteuerten Arzneimittelforschung aufzubauen. InstaDeep soll als Marke erhalten bleiben und als BioNTech-Tochter weiter auch Dienstleistungen für Kunden anderer Branchen wie Transport und Logistik, Industrie sowie Finanzdienstleistungen anbieten.

