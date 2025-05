BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag höher

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 99,14 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 99,14 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,48 USD an. Mit einem Wert von 99,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.486 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 131,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,55 USD am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 05.05.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,42 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,51 Prozent auf 192,39 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 203,61 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 04.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -5,533 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

