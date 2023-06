Börse Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

Der DAX begann den Handelstag 0,51 Prozent höher bei 15.744,01 Punkten.

Das US-Repräsentantenhaus hatte in der Nacht den Weg für den Gesetzentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze frei gemacht. Jetzt fehlt noch die Zustimmung des Senats. Am Mittwoch hatte der Leitindex belastet von der Nervosität im Vorfeld der Abstimmung 1,5 Prozent auf 15.664 Punkte verloren. Zudem hatten schwache Konjunkturdaten aus China die Nerven der Anleger strapaziert. Am Donnerstag hingegen kam mit einer überraschend gewachsenen Industrieproduktion ein positives Signal aus dem Reich der Mitte.

USA: Gesetzentwurf zur Schuldenobergrenze passiert Repräsentantenhaus

Das US-Repräsentantenhaus stimmte für den Gesetzentwurf, mit dem die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt werden soll, während die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren beschränkt werden sollen. Nun muss der Senat dem Vorhaben noch zustimmen, und Präsident Joe Biden muss das Gesetz unterzeichnen, damit der Regierung nicht das Geld ausgeht.

Konjunktur in China wieder mit positiven Meldungen

In China stieg der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Caixin-Index) im Mai über den Wachstum implizierenden Wert von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem unveränderten Wert auf dem April-Niveau von 49,5 Zählern gerechnet. Der aktuelle Wert sage sicherlich keinen bevorstehenden Wirtschaftsboom vorher, aber er deute eben auch nicht auf dramatische wirtschaftliche Probleme hin, erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Inflationsrate aus der Eurozone erwartet

Auf die deutsche Inflationsrate vom Mittwoch folgt an diesem Donnerstag jene für die Eurozone. "Der heutige Wert wird die nächste Zinsentscheidung der EZB sicherlich maßgeblich beeinflussen. Nachdem die Preise in Deutschland im Mai zwar um 0,1 Prozent gesunken, in Italien aber um 0,3 Prozent angestiegen sind, wird jetzt interessant, wohin die Eurozone als Ganzes steuert", so Altmann.

ADP-Arbeitsmarktdaten voraus

Die Experten der Helaba verwiesen zudem auf die am Nachmittag anstehenden US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie den Arbeitsmarktreport des privaten Dienstleisters ADP. Diese dürften Hinweise auf den für Freitag terminierten offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Mai geben. Für Aufmerksamkeit sorgen könnte auch der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA, der in den vergangenen Monaten im rückläufigen Bereich lag.

