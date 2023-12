Börse Frankfurt von Gewinnmitnahmen geprägt: DAX baut Verluste aus

Marktbericht

Der deutsche Leitindex entfernt sich am Donnerstag weiter vom Rekordhoch.

Ein Minus von 0,39 Prozent auf 16.667,31 Punkte war beim DAX zum Start der Donnerstagssitzung an der Frankfurter Börse auszumachen. Im weiteren Handel zieht es das Börsenbarometer etwas tiefer auf negatives Terrain.

Am Mittwoch hatte er knapp im Minus bei 16.733,05 Zählern geschlossen.

Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd dürften am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt prägen. Damit würde sich die Tendenz von den US-Börsen vom Vorabend fortsetzen. Dort war der Leitindex Dow Jones im späten Handel noch mit 1,3 Prozent ins Minus abgerutscht, nachdem er zuvor ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte. Konjunktursorgen hatten dort das Zepter übernommen, nachdem die Anleger zuvor wochenlang die Aussicht auf sinkende Zinsen gefeiert hatten.

Konsolidierung auf hohem Niveau

Damit dürfte sich die Konsolidierung im DAX auf hohem Niveau fortsetzen. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer bei 17.003 Punkten ein Rekordhoch erreicht, seitdem ist Stagnation die Devise. Anleger dürfen sich indes noch immer über einen rund 20-prozentigen Anstieg im Börsenjahr 2023 freuen.

US-Wirtschaftsdaten rücken in Fokus

Im Mittelpunkt steht am Donnerstag die Konjunktur in den USA. Das US-Handelsministerium legt am Nachmittag die endgültigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal vor. Vorläufigen Schätzungen zufolge stieg es von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 5,2 Prozent. Die Wirtschaft hätte sich damit trotz der straffen Geldpolitik in den USA als überraschend robust erwiesen. Experten erwarten, dass die BIP-Zahl auch final Bestand haben wird.

Zudem werden die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Anstieg auf 215.000 nach zuvor 202.000.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters