Börse Frankfurt vor Fed-Protokoll: DAX stabil

Marktbericht

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag zunächst mit kleinen Pluszeichen.

Mit einem marginalen Aufschlag von 0,06 Prozent auf 15.911,02 Punkte war der DAX am Dienstag in den Handel gegangen. Derzeit beträgt der Zugewinn 0,13 Prozent auf 15.922,02 Zähler.

Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und auch von den asiatischen Börsen am Morgen sind unterstützend. Rückenwind kommt vor allem von tendenziell niedrigeren Renditen am Markt für US-Staatsanleihen. Zehnjährige Papiere rentieren dort aktuell mit etwa 4,39 Prozent und nähern sich damit einem weiteren Tiefstand seit zwei Monaten.

Der DAX war am Montag um 0,1 Prozent schwächer mit 15.901 Punkten aus dem Handel gegangen. Dabei hatten vor allem massive Kursverluste bei Bayer den deutschen Leitindex ausgebremst.

Fed-Protokoll nachbörslich auf Agenda

Am Abend nach dem XETRA-Schluss dürfte sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick.

Aktien im Anlegerfokus

Unter den Einzelwerten stehen MorphoSys-Aktien im Fokus. Der Wirkstoffforscher will nach positiven Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung für den Hoffnungsträger in Europa und den USA beantragen. Die Daten der Pelabresib-Studie wurden mit Spannung erwartet. Spekulationen über das Ergebnis hatten den Aktienkurs in den vergangenen Wochen - wie auch heute - immer wieder stark bewegt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters