Börse Frankfurt zum Wochenstart: DAX vor US-Inflationsdaten höher

Marktbericht

Zum Start in die neue Handelswoche bewegt sich der deutsche Aktienmarkt zunächst in der Gewinnzone.

Der DAX startete die Sitzung 0,33 Prozent höher bei 15.285,12 Punkten. Aktuell geht es 0,38 Prozent auf 15.291,67 Zähler nach oben.

Warten auf US-Inflationsdaten

Anleger am deutschen Aktienmarkt warten zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche erst einmal ab. Im Fokus stehen Inflationsdaten aus den USA. Fed Chef Jerome Powell und seine Kollegen unterstrichen zuletzt immer wieder ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderung sowie der Inflation. Der Rückenwind der New Yorker Börsen, wo es am Freitag eine Rally vor allem bei Technologiewerten gegeben hatte, kommt daher hierzulande kaum an.

Moody's-Rating der USA im Fokus

Bei Anleihen dürfte für Gesprächsstoff sorgen, dass die Ratingagentur Moody's die Spitzenbonität der USA mit einem negativen Ausblick versehen hat.

Außerdem bleibt die Quartalsberichtssaison der Unternehmen zentrales Thema.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires