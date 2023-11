DAX vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen in Grün -- Novo Nordisk gibt Details zu Wegovy gegen Herzkreislauferkrankung bekannt -- HHLA, Airbus, Continental im Fokus

Erst am Dienstag stehen in den USA die von der US-Notenbank genau beobachteten Verbraucherpreise an. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed sowie mögliche Zinserhöhungen oder gar -senkungen. "Die Börsen rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Jahresrate. Sollte das so eintreten, würde sich die Zinsdiskussion endgültig von der Frage, ob die Fed noch einmal erhöht, wegbewegen", erklärte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners, laut der Deutschen Presse-Agentur. "Stattdessen würde sich die Diskussion dann auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung konzentrieren."

Stützend wirken die US-Börsen, die am Freitag deutlich stärker geschlossen hatten. Auf die Stimmung drückt hingegen, dass die US-Ratingagentur Moody's den Ausblick für die USA am späten Freitagabend von "stabil" auf "negativ" gesetzt hatte. Darüber hinaus setzt sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen zügig fort.

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Montag vorbörslich leicht aufwärts.

An den US-Börsen ging es am Freitag deutlich bergauf.

Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und verbesserte sich zum Sitzungsende um 1,15 Prozent auf 34.283,10 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich noch freundlicher und legte um 2,05 Prozent auf 13.798,11 Zähler zu.

Die US-Börsen haben nach dem Vortages-Rücksetzer am Freitag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen und die Verluste mehr als wett gemacht. Die Anleger schoben zuletzt wieder aufgekommene Zinssorgen beiseite. Gesprächsthema am Markt waren weiterhin die als falkenhaft interpretierten Äußerungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Donnerstag. Powell hatte gesagt, dass künftige Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation möglicherweise durch eine Begrenzung der Nachfrage erzielt werden müssten. Die Federal Reserve sei mit ihren bisherigen Erfolgen bei der Abschwächung des Preisdrucks zwar zufrieden, aber nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation langfristig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken.

In Reaktion auf diese Aussagen hatten die Aktienkurse am Vortag nachgegeben, während am Anleihemarkt die Renditen kräftig anzogen. Die Märkte gingen weiter davon aus, dass die Fed mit den Zinserhöhungen fertig ist, hieß es am Markt mit Blick auf die deutliche Erholung am Freitag. "Die Handlungen der Fed stehen nicht im Einklang mit ihrer harten Rhetorik", so Peter Cardillo von Spartan.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen am langen Ende nach dem kräftigen Vortagesanstieg etwas nach. Die Rendite 10-jährige Papiere sank um 1,0 Basispunkte auf 4,61 Prozent, die Rendite 30-jähriger Anleihen gab 3,9 Basispunkte nach auf 4,73 Prozent.

