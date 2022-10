DAX gibt nach ifo-Index leicht nach - Zahlenflut im Blick

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,26 Prozent auf 12.965,19 Punkte und hielt sich zunächst weiter im positiven Bereich. Nach Veröffentlichung des ifo-Index für Oktober fällt er jedoch leicht ins Minus. Der deutsche Leitindex bleibt jedoch in Sichtweite der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten, die er am Montag im Handelverlauf zeitweise übersprungen hatte.

ifo-Geschäftsklimaindex mit weiterem Rückgang

Der ifo-Index für Oktober hat wie erwartet eine weitere Stimmungseintrübung gezeigt, da - wie die BayernLB bereits vorab schrieb - "erst eine nachhaltige Entlastung bei den Energiepreisen" den Unternehmen helfen dürfte. Jedoch hat sich die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft weniger stark eingetrübt als erwartet. Daneben stehen vor allem die Quartalsberichte großer Konzerne wie SAP, aber auch Covestro im Blick.

Bilanzsaison nimmt Fahrt auf

Bei SAP fiel unter anderem wegen des schwachen Euro das schwierige dritte Quartal besser als befürchtet aus. Vorstandschef Christian Klein sprach von einem Wendepunkt und erwartet ein deutlich besseres viertes Quartal.

Covestro verfehlte mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) hingegen die Schätzungen und senkte zudem den Ergebnisausblick am oberen Ende.

Jenseits des Atlantiks gewähren am Abend nach Handelsschluss an den US-Börsen mit dem Google-Konzern Alphabet und dem Softwareriesen Microsoft dann auch noch zwei der vier größten US-Unternehmen Einblick in ihre Bücher.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag