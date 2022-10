Asiens Börsen mit leichten Gewinnen -- SAP kann dank starkem Cloudgeschäft kräftig zulegen -- Linde will Frankfurter Börse verlassen -- HSB, Covestro, Novartis im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt knüpfte am Montag an die positive Vorwoche an.

Der DAX eröffnete höher und hielt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 1,58 Prozent auf 12.931,45 Punkte an der Tafel. Der TecDAX verbuchte ebenfalls Aufschläge, nachdem im Plus gestartet war. Er beendete den Handelstag 1,30 Prozent fester bei 2.771,68 Zählern.

Positive Vorgaben aus den USA, wo die Indizes angetrieben von etwas nachlassenden Renditen am Anleihemarkt deutlich zugelegt hatten, wirkten stützend. Von den deutlichen Verlusten an der Börse in Hongkong zeigte sich der DAX unbeeindruckt. Im Fokus der Anleger steht in dieser Woche vor allem die an Fahrt gewinnenden Berichtssaison, sowie der Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Derweil hat sich die Aktivität in der deutschen Wirtschaft im Oktober deutlicher als erwartet verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft verringerte sich auf 44,1 Punkte, nach 45,7 Punkten im September.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken