Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vorbörslich im Plus.

2. Börsen in Fernost mit leichten Gewinnen

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,23 Prozent im Plus bei 27.307,63 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,74 Prozent fester bei 2.999,55 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,87 Prozent auf 15.313,22 Punkte.

3. SAP-Aktie: SAP kann dank starkem Cloudgeschäft kräftig zulegen - Betriebsergebnis über Erwartungen

Der Softwarekonzern SAP hat im dritten Quartal im Cloudgeschäft überraschend kräftig zugelegt und beim Betriebsergebnis besser als erwartet abgeschnitten. Zur Nachricht

4. Covestro-Aktie: Operativer Gewinn um zwei Drittel gesunken - Prognose eingegrenzt

Covestro hat im dritten Quartal die Kosteninflation bei Energie und Rohstoffen deutlich zu spüren bekommen. Zur Nachricht

5. HSBC-Aktie: HSBC erleidet Rückgang beim Nettogewinn - Wertminderungen und Rückstellungen

Die Großbank HSBC Holdings hat im dritten Quartal wegen Wertminderungen und höheren Rückstellungen einen Rückgang beim Nettogewinn von 46 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Zur Nachricht

6. UBS-Aktie: UBS übertrifft trotz schwierigem Marktumfelds Erwartungen

Die UBS Group AG hat trotz eines schwierigen Marktumfelds im dritten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Einnahmen übertroffen. Zur Nachricht

7. Novartis-Aktie: Novartis im dritten Quartal vom starken Dollar belastet

Das Ergebnis des Pharmakonzerns Novartis ist auch im dritten Quartal von der Dollar-Stärke beeinträchtigt worden. Zur Nachricht

8. Linde-Aktie soll delisted werden: Linde will Frankfurter Börse verlassen

Die Linde plc will ihre Aktionäre über eine konzerninterne Reorganisation abstimmen lassen, die zum Delisting der Linde-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse führen würde. Zur Nachricht

9. Ölpreise nahezu unverändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen unverändert 93,26 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um drei Cent auf 84,61 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9878 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com