Am Donnerstag wird der deutsche Aktienmarkt von Aussagen der US-Notenbank angetrieben.

Der DAX startete 0,03 Prozent höher bei 18.019,86 Punkten. Im weiteren Verlauf geht es deutlicher nach oben: Das Börsenbarometer gewinnt derzeit 0,88 Prozent auf 18.173,94 Zähler und markierte bei 18.174,95 Punkten eine neue Bestmarke.

Erst am Vortag hatte der deutsche Leitindex bei 18.044,49 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Der Rekord-Schlusskurs liegt seit gestern bei 18.015,13 Einheiten. Somit wurde am Mittwoch auf Schluss-Niveau erstmals die 18.000-Punkte-Marke überschritten.

An der Wall Street hatten Dow Jones und S&P 500 am Vorabend neue Höchststände erreicht.

US-Notenbank Fed hält an Zinskurs fest - Senkungen voraus?

Wie in den vergangenen Monaten hat die US-Notenbank erwartungsgemäß nicht mehr an der Zinsschraube gedreht. Die Fed geht aber nun von einem deutlich höheren Wirtschaftswachstum aus als noch vor drei Monaten. Dennoch zeichnen sich in diesem Jahr weiter insgesamt drei Leitzinssenkungen ab. Experten halten es nach wie vor für wahrscheinlich, dass der Senkungszyklus im Juni startet. "Damit setzt sich das Goldilock-Szenario fort", so ein Marktteilnehmer. Er sieht nun Spielraum für die kürzeren Zinsen, das lange Ende hat auf die Sitzung so gut wie nicht mehr reagiert.

BoE am Mittag mit Zinsentscheid

Nun geht es um die Bank of England, die am Mittag zur Geldpolitik tagt. "Nachdem die Inflationsdaten zuletzt rückläufig waren und auch unter den Erwartungen ausgefallen sind, könnte auch die Bank of England den Markt auf Lockerungen vorbereiten", so der Marktteilnehmer.

Konjunkturdaten auf der Agenda

Impulse könnten am Donnerstag von Einkaufsmanager-Indizes dies- und jenseits des Atlantiks ausgehen und am Nachmittag auch vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia, dem so genannten Philly-Fed.

