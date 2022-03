Fed signalisiert nach Zinsanhebung aggressiveren Kurs: DAX büßt Startgewinne ein

Der DAX startete mit einem Plus von 0,41 Prozent auf 14.500,05 Punkte in den Handel am Donnerstag und knackte damit die psychologisch wichtige Marke von 14.500 Zählern. Im frühen Handel drehte die Stimmung jedoch und das Börsenbarometer verliert aktuell 0,81 Prozent auf 14.323,63 Punkte.Am Mittwoch hatte er unter anderem dank der Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine fast vier Prozent auf 14.440,74 Punkte zugelegt. An der Wall Street ging es nach dem Zinsentscheid ebenfalls deutlich bergauf.

US-Notenbank signalisiert aggressiveren Kurs

Die Fed hatte am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben. Die Zentralbank machte deutlich, dass es bei weitem nicht bei dem Zinsschritt auf ein Niveau von 0,25 bis 0,5 Prozent bleiben wird. Für Ende 2022 halten die Notenbanker im Mittel ein Leitzinsniveau in einer Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent für angemessen. Damit signalisieren sie einen aggressiveren Kurs, als es viele Experten erwartet hatten.

Bilanzregen geht weiter

Daneben hält eine neue Welle von Firmenbilanzen Anleger auf Trab. Unter anderem stehen Zahlen des Rüstungskonzerns Rheinmetall auf der Agenda. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf dem Ausblick, da der Branche wegen der Aufstockung der Wehretats zahlreicher westlicher Staaten als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine zusätzliche Geschäfte winken.

