Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen freundlich -- Fed leitet Zinswende ein -- thyssenkrupp setzt Free-Cashflow-Prognose aus -- MorphoSys mit roten Zahlen

Werbung

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen. Der DAX gewann zur Eröffnung hinzu. Im Handelsverlauf ging es deutlich aufwärts, der deutsche Leitindex verbuchte letztlich einen Gewinn von 3,76 Prozent auf 14.440,74 Punkte. Der TecDAX stand zu Handelsbeginn höher und konnte ebenso kräftig anziehen. Zuletzt zeigte er sich 4,28 Prozent höher bei 3.247,67 Zählern. Am Mittwoch hat der deutsche Leitindex direkt zum Start mit Schwung die runde Marke von 14.000 Punkten übersprungen, starke Vorgaben aus den USA und Asien lieferten Rückenwind. Auch im Ukraine-Krieg äußerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky vorsichtig optimistisch zu den Verhandlungen mit Russland. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in der Nacht zu Mittwoch. Auch der russische Außenminister machte Hoffnung auf eine Einigung. Im Blick stand jedoch neben dem Ukraine-Krieg hauptsächlich die Sitzung der US-Notenbank Fed. Hier erwarten Anleger eine erste Anhebung des Leitzins. Der Markt stelle sich bereits auf einen Zinsschritt bei jeder Sitzung ein, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte legten am Mittwoch zu. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich zu Handelsbeginn mit einem Plus und baute seine Gewinne im Anschluss aus. Am Abend stand noch ein Plus von 2,90 Prozent auf 3.861,18 Punkte an der Kurstafel. Der Ukraine-Krieg blieb an den Aktienmärkten weiterhin das dominante Thema. So wurden heute die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich zuletzt vorsichtig optimistisch geäußert, ebenso Russlands Außenminister Lawrow. Zudem rückte die amerikanische Geldpolitik in den Fokus, da die US-Notenbank heute das Ergebnis ihrer zweitägigen Sitzung verkünden wird. Es wird erwartet, dass der US-Leitzins erstmals seit der Corona-Pandemie wieder steigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street griffen Anleger im Mittwochshandel zu. Der Dow Jones begann die Sitzung etwas fester und stieg anschließend weiter. Nach dem Zinsentscheid fiel er jedoch ins Minus zurück. Anschließend wechselt er mehrmals die Richtung, konnte letztlich jedoch 1,55 Prozent auf 34.063,10 Punkte zulegen. Der NASDAQ Composite legte zum Start kräftig zu und verblieb auf grünem Terrain. Sein Schlussstand: 13.436,55 Zähler (+3,77 Prozent). Hoffnungsvolle Signale kamen von den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, wo beide Seiten von einer gewissen Annäherung sprechen. Nach Angaben des Kremls wurde über eine Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild von Schweden oder Österreich gesprochen. Daneben richtete sich der Blick der Anleger auf die Fed, die am Abend eine erste Erhöhung des Leitzins um 25 Basispunkte ankündigte. Es ist die erste Erhöhung seit 2018. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken