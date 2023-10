Feiertagshandel an der Frankfurter Börse: DAX kämpft sich an die Nulllinie heran

Marktbericht

Am "Tag der Deutschen Einheit" zeigt sich ein überschaubares Handelsvolumen.

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,41 Prozent bei 15.184,49 Punkten in den Handel ein. Im weiteren Verlauf kämpft sich der deutsche Leitindex an die Nulllinie heran.

Im Feiertagshandel am "Tag der Deutschen Einheit" stand zunächst das Vorwochentief bei 15.138 Punkten im Fokus - das tiefste Niveau seit März. Im Verlauf entfernte sich der Leitindex aber etwas von diesem Zählerstand.

Die Investoren versuchten unter anderem, die Aussichten für den US-Haushaltsplan nach der Billigung einer Überbrückungsfinanzierung zu deuten. Mit dem am Wochenende beschlossenen Übergangshaushalt wird die Finanzierung der Bundesbehörden und -einrichtungen zunächst bis zum 17. November gesichert. Sollte es bis dahin zu keiner Einigung zwischen den Republikanern und Demokraten kommen, droht für die wichtigen Institutionen erneut eine Zwangspause.

Vorgaben durchwachsen

An den Börsen in Tokio und Hongkong gab es deutliche Verluste. Zurückgeführt wurde dies auf den neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen und den starken US-Dollar. An der Wall Street selbst war es laut dem Experten Stephen Innes von SPI Asset Management wieder einmal zum Kampf "Wachstum vs Zinsen" gekommen. Überraschend gute US-Einkaufsmanagerdaten hätten für die Konjunktur positive Signale gesendet, gleichzeitig aber die Zinssorgen wieder erhöht, so Innes. Letztlich schloss allerdings nur der Dow Jones Industrial im Minus.

Was den Markt heute bewegen könnte

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX, vor einem New Yorker Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm "eine der größten Finanzbetrügereien der amerikanischen Geschichte" vor. Er selbst räumt Fehler ein, weist die Anschuldigung krimineller Motive allerdings zurück.

Redaktion finanzen.net mit Material von Reuters und dpa (AFX)