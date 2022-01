Fester Start: DAX nimmt Kampf um 16.000 Punkte wieder auf

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 15.948,90 Punkten in den Handel ein und nimmt damit die 16.000-Punkte-Marke wieder ins Visier.

Nach dem leichten Rückschlag in der Vorwoche sieht es für den DAX damit am Montag zunächst nach einer Stabilisierung aus. Feiertagsbedingt geschlossene US-Börsen könnten für einen ruhigen Wochenauftakt sorgen. Die Wall Street bleibt diesen Montag wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen, US-Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Terminplan. Das Augenmerk dürfte sich um so mehr auf die Zahlen zum chinesischen Wachstum richten. Es fiel mit vier Prozent höher aus als erhofft.

In der Vorwoche hatte der DAX vergeblich versucht, die 16 000-Punkte-Hürde zurückzuerobern. Anschließend war er fast an die 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien zurückgerutscht. Sie gelten als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend und laufen aktuell seitwärts.

Anhaltende Inflations- und Zinssorgen sowie die Geschäftsberichte der Unternehmen dürften zunächst den weiteren Kurs an den Aktienmärkten bestimmen. Die Marktstrategen der Investmentbank JPMorgan um Mislav Matejka gehen nicht nur gelassen in die Berichtssaison, sondern sind auch sehr optimistisch für die Gewinnentwicklung im Jahr 2022. Die Markterwartungen sind ihrer Ansicht nach zu niedrig.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa und Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag