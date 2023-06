Geringeres Handelsvolumen an Frankfurter Börse: DAX auf Richtungssuche

Der DAX eröffnete bei 15.951,61 Punkten um lediglich 0,06 Prozent leichter und pendelt im Anschluss mit wechselnden Vorzeichen um die Nulllinie. Börsianer erklären die derzeitige Zurückhaltung an den Märkten mit der Aussicht auf eine restriktive Gangart der wichtigen Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation.

Tags zuvor hatte sich der DAX einmal mehr an der Charthürde von 16.000 Punkten festgelaufen. Nun droht ein neuerlicher Test der leicht steigenden 50-Tage-Linie bei aktuell 15.815 Punkten. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

Anleger sorgen sich um Geldpolitik

Die Stimmung am Markt hat sich eingetrübt: Belastet wird sie vor allem vom deutlichen Anstieg der Renditen vom Mittwoch. Da hatte die Bank of Canada Ängste vor einer restriktiven Zinspolitik geschürt und die Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen erschüttert. Sie hat nach 2 Sitzungen mit stabilen Zinsen den Leitzins wieder angehoben auf 4,75 Prozent.

"Die Entscheidung der kanadischen Notenbank hat das Dilemma der politischen Entscheidungsträger deutlich gemacht", schrieb Analyst Charlie Lay von der Commerzbank. Die Geldpolitik arbeite mit langen und variablen Verzögerungen, die sich auf einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten erstrecken könnten. Die Notenbanken seien darauf bedacht, die Geldpolitik nicht zu sehr zu straffen, was das Wachstum beeinträchtigen würde. Gleichzeitig bestehe das Risiko einer verfrühten Pause angesichts des robusten Wachstums und der anhaltenden Inflation. Daraus würde sich die Notwendigkeit ergeben, die Zinserhöhungen fortzusetzen und sogar noch energischer zu handeln.

Bereits am Dienstag war die australische Notenbank überraschend auf Straffungskurs geblieben. Die jüngsten Zinsentscheidungen der kanadischen und der australischen Währungshüter könnten ein Fingerzeig in Richtung der amerikanischen Fed sein, sagte Börsen-Experte Andreas Lipkow. Die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche werfe damit bereits ihre Schatten voraus.

Niedrigeres Handelsvolumen wegen Feiertag

Aufgund des Feiertags Fronleichnam in einigen Bundesländern und ausländischen Märkten dürften die Handelsvolumina am Donnerstag deutlich niedriger ausfallen. "Allerdings bedeutet genau das nicht, dass auch die Schwankungen niedrig bleiben", so Thomas Altmann von QC Partners. Denn an solchen Tagen brauche es deutlich weniger Orders, um größere Kursbewegungen auszulösen, warnt der Vermögensverwalter.

Feiertag in einigen Bundesländern - Agenda recht leer

Da in einigen Bundesländern und europäischen Staaten Feiertag ist, stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die endgültigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt der Euro-Zone. Die Daten der einzelnen Mitgliedsländer legten nahe, dass die Wirtschaft zum Jahresauftakt um 0,1 Prozent geschrumpft sei, sagte Volkswirt Jörg Angele vom Vermögensverwalter Bantleon. "Angesichts zweier aufeinanderfolgender Quartale mit rückläufiger Wirtschaftsleistung erfüllt die Eurozone damit ebenso wie Deutschland die gängige Definition vieler Markteilnehmer für eine Rezession."

Neue Impulse dürften außerdem am ehesten von den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe am Nachmittag ausgehen. Sie könnten noch einmal Hinweise auf die Lage am US-Arbeitsmarkt vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch geben.

