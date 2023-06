Sorgen um Geldpolitik: DAX zur Eröffnung nahezu unbewegt -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- Airbus hat im Mai 63 Flugzeuge ausgeliefert -- GameStop bleibt unter Erwartungen

Novartis-Sparte Sandoz will weiter wachsen. EU-Kommissar Breton fordert härteren Kurs gegen Huawei und Co.. Eni und Libyen vereinbaren Verringerung von Treibhausgasemissionen. Trump wegen Geheimunterlagen-Affäre im Visier der Ermittler.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Feiertagshandel an Fronleichnam uneinheitlich. Der DAX eröffnet mit einem winzigen Minus vun 0,06 Prozent auf 15.951,61 Punkte. Der TecDAX verliert kurz nach Handelsbeginn 0,5 Prozent auf 3.197,01 Zähler. Die DAX-Anleger halten sich im Handel an Fronleichnam zunächst zurück und warten an der Seitenlinie. Der Markt erwartet weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada am Vortag mit einer Erhöhung des wichtigen Zinssatzes überraschte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen sind am Donnerstag zunächst fallende Kurse zu sehen. Der EURO STOXX 50 verliert in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 4.277,99 Punkte. Die Stimmung am Markt hat sich etwas eingetrübt, nachdem die Bank of Canada die Leitzinsen am Mittwoch überraschend erhöht und somit Ängste vor einer restriktiven Zinspolitik geschürt hat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Index konnte Gewinne einfahren und schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 33.666,04 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite rutschte unterdessen ab und verlor 1,29 Prozent auf 13.104,89 Zähler. Im Mittwochshandel fehlte es an Impulsen, die für starke Kurssauschläge hätten sorgen könnten. Anleger blicken bereits auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Der Markt rechnet weiterhin mehrheitlich mit einer Zinspause der US-Notenbank. Dies wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 77 Prozent bemessen. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung im Juli um 25 Basispunkte beträgt derweil 54 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken