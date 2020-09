Nächstes Ziel 13.300? - DAX schließt mit kräftigem Plus

Der DAX startete marginal höher und konnte im Anschluss seine Gewinne deutlich ausbauen. Zuletzt verzeichnete das Börsenbarometer ein Plus von 2,07 Prozent auf 13.237,21 Zähler.Händler sprachen von Umschichtungen aus den hoch bewerteten US-Technologietiteln in zurückgebliebene europäische Werte. Aber auch in den USA habe es sich bei dem jüngsten Rückschlag eher um eine Korrektur als um eine Trendwende gehandelt: "Etwas Volatilität - also Anfälligkeit für Schwankungen - nach rekordhohen Aktienmarktspitzen ist nur natürlich", sagte Chris Gannatti, Analyst beim Vermögensverwalter Wisdomtree. Die Erholung an der Wall Street am Mittwoch stützte ebenfalls die Stimmung.

Brexit-Deal im Fokus

Kopfschmerzen bereiteten Investoren Berichte, denen zufolge der britische Premierminister Boris Johnson den Scheidungsvertrag mit der EU wieder aufschnüren will. Dies könnte die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen platzen lassen und zu einem ungeordneten Austritt des Vereinigten Königreichs führen mit wirtschaftlichen Belastungen für beide Seiten. "Wir rechnen zwar immer noch mit einem Basis-Deal", sagte Vasileios Gkionakis, leitender Anlagestratege beim Vermögensverwalter Lomard Odier. "Aber je mehr Zeit vergeht, desto größer wird das Risiko eines 'No Deal'."

EZB-Sitzung am Donnerstag

Daneben wirft die Ratssitzung der Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Schatten voraus. Eine weitere Zinssenkung oder eine Aufstockung der Wertpapierkäufe seien nicht zu erwarten, prognostizierte Carsten Mumm, Chef-Analyst der Privatbank Donner & Reuschel. Allerdings werde EZB-Chefin Christine Lagarde sicher die Risiken für die Konjunktur betonen und weitere Geldspritzen in Aussicht stellen.

