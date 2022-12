Positiver Handelsstart an Frankfurter Börse: DAX erholt sich über 14.100-Punkte-Marke weiter

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 14.113,01 Punkten in den Handel ein und erholt sich damit weiter oberhalb der 14.100-Punkte-Marke.

Die nächste Orientierungsmarke nach oben ist die 21-Tage-Linie bei knapp über 14.300 Punkten. Sie reflektiert den kurzfristigen Trend.

Inflationserwartungen sinken

Die wichtigsten US-Indizes hatten ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt und die asiatischen Märkte folgten am Morgen. Ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen habe die Aktienkurse angetrieben, hieß es bei der Credit Suisse. Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen der Konsumenten kräftig gesunken. In China gab es erneute Signale aus der Politik zur Stärkung der Wirtschaft.

Konjunkturdaten im Blick

Bei den Konjunkturdaten stehen die aktualisierten Zahlen zur Wirtschaftsleistung in den USA und Großbritannien im Fokus. Zudem steht die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe auf dem Plan, die auf den Stand des Arbeitsmarktes und damit auch auf die künftigen Schritte der US-Notenbank schließen lassen könnte.

Kurz vor Weihnachten ist der Terminkalender bei den Unternehmen relativ leer.

