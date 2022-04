Starke Erholung bleibt aus: DAX weiter auf Richtungssuche

Der DAX eröffnete den Mittwochshandel marginale 0,03 Prozent höher bei 13.760,22 Punkten. Früh ging es indes steil auf 13.566,20 Zähler abwärts - danach drehte der Leitindex wieder ins Plus. Zuletzt verliert er aber wieder 0,11 Prozent auf 13.741,47 Zähler."Noch immer ist der Abwärtstrend intakt und noch immer gibt es kein Halten auf dem Weg nach unten", schrieb Analyst Christoph Geyer. Die Börsenumsätze in der Rückschlagsphase spiegelten allerdings noch keinen echten Ausverkauf wider. Die Landesbank Helaba konstatierte: "Die Verunsicherung insbesondere wegen der Energieversorgung aus Russland hält an". Polen und Bulgarien erhalten ab Mittwoch kein Erdgas mehr aus Russland, der Erdgaspreis schoss daraufhin nach oben.

Bilanzregen auf dem Parkett

Die Saison der Quartalsberichte von Unternehmen nimmt derweil immer mehr Fahrt auf. Mit der Deutschen Bank, Mercedes-Benz, PUMA, QIAGEN und Symrise veröffentlichten fünf DAX-Konzerne am Morgen oder am Vorabend ihre Zahlen.

