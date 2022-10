Vorzeichenwechsel an Frankfurter Börse: DAX schiebt sich in die Gewinnzone

Der DAX gab zum Handelsstart am Freitag 0,47 Prozent auf 12.114,23 Punkte nach. Inzwischen ist das Börsenbarometer jedoch ins die Gewinnzone gedreht und legt 0,17 Prozent auf 12.192,74 Zähler zul.

Damit geht es vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten ein weiteres Mal abwärts, der Leitindex kann sich aber deutlich über der 12.000-Punkte-Marke halten.

US-Inflationsdaten am Nachmittag im Fokus

Die Anleger warten gespannt darauf, welche Rückschlüsse die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise aus den USA für die dortige Geldpolitik zulassen. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll von der September-Sitzung der US-Notenbank Fed hatte deutlich gemacht, dass die Währungshüter keine größere Neigung zeigen, in der Bekämpfung der hohen Inflation durch weitere Leitzinsanhebungen nachzulassen. Die zeitweise freundlichen US-Börsen hatten daraufhin kaum verändert geschlossen. Von hier ist für den DAX also ebenso wenig Rückenwind zu erwarten wie von den schwächelnden asiatischen Aktienmärkten.

"Ruhe vor dem Sturm"?

"Es könnte nur die Ruhe vor dem Sturm sein", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Größere Marktreaktionen seien möglicherweise nach den heutigen Inflationszahlen und infolge der Einzelhandelsumsätze zu erwarten, die am Freitag auf der Agenda stehen. Dann kommt in den USA auch die Berichtssaison in die Gänge mit ersten Resultaten aus dem Bankensektor.

