MasterCard Aktie News: MasterCard fällt am Freitagmittag

Das Papier von MasterCard gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:12 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 324,80 EUR abwärts. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 324,80 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 326,20 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 102 Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 352,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,47 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2021 auf bis zu 270,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 27.01.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2021 voraussichtlich am 27.01.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2022 rechnen Experten am 03.05.2022.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

