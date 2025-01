MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 529,00 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 529,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 529,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 529,19 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 48.573 Aktien.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 537,69 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 416,58 USD. Dieser Wert wurde am 09.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,37 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,54 USD gegenüber 3,40 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent auf 7,37 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 14,48 USD im Jahr 2024 aus.

