MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 518,74 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 518,74 USD. Zwischenzeitlich weitete die MasterCard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 518,73 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 522,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 65.139 MasterCard-Aktien.

Bei 537,69 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,65 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 416,58 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 19,69 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,37 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte MasterCard am 29.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,48 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

