MasterCard Aktie News: MasterCard am Mittag fester

Die MasterCard-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 341,65 EUR. Bei 344,00 EUR markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 344,00 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 32 Aktien.

Am 28.04.2022 markierte das Papier bei 360,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 5,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (270,20 EUR). Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 26,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MasterCard ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.155,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.200,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

