MasterCard Aktie News: MasterCard tendiert am Nachmittag fester

Um 16:22 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 340,35 EUR nach oben. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 344,05 EUR zu. Bei 344,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 641 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 360,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 5,67 Prozent wieder erreichen. Am 02.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 270,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 28.04.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 1,74 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.200,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.155,00 USD in den Büchern standen.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com