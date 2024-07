MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 446,38 USD zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 446,38 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 447,10 USD. Mit einem Wert von 445,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.532 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 9,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 359,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,59 USD aus.

Am 01.05.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,23 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent auf 6,35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 25.07.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,29 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

