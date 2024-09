MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf MasterCard-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die MasterCard-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 484,61 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 484,61 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 485,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 482,47 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 89.244 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,11 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 359,81 USD. Mit Abgaben von 25,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte MasterCard am 24.10.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 14,32 USD je Aktie belaufen.

