MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 585,00 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 585,00 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 585,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 584,17 USD. Bisher wurden heute 36.967 MasterCard-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 588,45 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 428,86 USD. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 USD. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

MasterCard gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,35 Mrd. USD in den Büchern standen.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,94 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

