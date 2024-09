MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 483,59 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 483,59 USD. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 485,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 482,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 65.011 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 490,00 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 1,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 359,81 USD am 28.10.2023. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 34,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,69 USD aus.

Am 31.07.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

