MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard wird am Nachmittag ausgebremst

Die MasterCard-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 322,90 EUR. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 320,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 326,75 EUR. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 546 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 360,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Am 02.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 270,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 28.07.2022. In Sachen EPS wurden 2,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 1,95 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5.497,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 4.528,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 01.11.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 10,57 USD je Aktie aus.

