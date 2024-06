MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 447,59 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 447,59 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 447,47 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 449,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 46.656 MasterCard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (490,00 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 359,81 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 19,61 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,59 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 01.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MasterCard einen Umsatz von 5,75 Mrd. USD eingefahren.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen