MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Abschlägen

MasterCard im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von MasterCard. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 585,54 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 585,54 USD. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 583,53 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 583,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.811 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,29 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,91 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,07 USD gegenüber 3,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient