MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagabend gesucht

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 587,90 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 587,90 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 589,15 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 580,88 USD. Zuletzt wechselten 115.771 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MasterCard-Aktie mit einem Kursplus von 2,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 4,07 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,17 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

